Надалю понадобилось почти три часа, чтобы победить 126-ю ракетку мира и выйти в следующий круг AO

Именитый испанец победил Янника Ханфманна

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

5-я ракетка мира Рафаэль Надаль продолжит свою борьбу на Australian Open. В матче 1/32-й финала испанец победил Янника Ханфманна (ATP №126) со счетом 6:2, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 43 минуты. За это время Надаль лишь раз подал навылет против пяти эйсов у Ханфманна, реализовал четыре брейкпоинта из шестнадцати и выиграл четыре гейма на приеме, пять раз ошибившись при подаче. Его соперник получил два шанса на брейкпоинт, но не реализовал ни одного, допустив одну «двойную».

Соперником Надаля в матче 1/16-й финала AO станет победитель пары Хачанов – Бонзи.

Напомним, в первом круге Надаль выиграл у американца Маркоса Хирона.