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Надежда Киченок будет бороться за место в полуфинале парного турнира в Чикаго

Противостоять дуэту украинки будут азиатские теннисистки
Теннис WTA
11:19
Надежда Киченок будет бороться за место в полуфинале парного турнира в Чикаго
Киченок и Опара / фото - БТУ

В первом круге турнира WTA 250 в Чикаго, США, украино-румынская пара Надежды Киченок и Ралуки Опары переиграла словенку Тамару Зиданшек и швейцарку Викторию Голубич 6:2, 6:4.

За место в полуфинале Киченок и Опара поборется против Пенгтарн Плипых из Таиланда и Сэ Шувэй из Китайского Тайбэя.

Людмила также продолжает борьбу на турнире в США.

Напомним, ранеепарные соревнования покинул дуэт другой украинкиМарты Костюк.

Антон Кривенко
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