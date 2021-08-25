Надежда Киченок будет бороться за место в полуфинале парного турнира в Чикаго

Противостоять дуэту украинки будут азиатские теннисистки

Киченок и Опара / фото - БТУ

В первом круге турнира WTA 250 в Чикаго, США, украино-румынская пара Надежды Киченок и Ралуки Опары переиграла словенку Тамару Зиданшек и швейцарку Викторию Голубич 6:2, 6:4.

За место в полуфинале Киченок и Опара поборется против Пенгтарн Плипых из Таиланда и Сэ Шувэй из Китайского Тайбэя.

Людмила также продолжает борьбу на турнире в США.

Напомним, ранеепарные соревнования покинул дуэт другой украинки – Марты Костюк.