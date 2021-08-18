Людмила Киченок уступила экс-первой ракетке мира на старте парного тысячника в США
Надежда Киченок не смогла пробиться во второй круг парного разряда в Цинциннати
Украинка и ее партнерша уступили более рейтинговым соперницам
Надежда Киченок и Олару / Фото: j48tennis
В первом круге парного разряда турнирам WTA1000 в Цинциннати дуэт украинки Надежды Киченок и румынки Ралуки-Йоаны Олару
уступил спанкам Пауле Бадосе и Саре Соррибес-Тормо со счетом 3:6, 2:6.
Матч продлился чуть больше часа, в течение которого испанки подали три эйса, тогда как украинка и румынка ниразу на подавали навылет. При этом, у Киченок и Олару шесть двойных ошибок против четырех у соперниц.
Также Киченок и Олару реализовали один из шести брейков, тогда как у их соперниц три из трех.
Напомним, ранее во второй круг одиночного разряда в Цинциннати пробилась Даяна Ястремская.
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