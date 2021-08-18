Надежда Киченок не смогла пробиться во второй круг парного разряда в Цинциннати

Украинка и ее партнерша уступили более рейтинговым соперницам





Надежда Киченок и Олару / Фото: j48tennis

В первом круге парного разряда турнирам WTA1000 в Цинциннати дуэт украинки Надежды Киченок и румынки Ралуки-Йоаны Олару уступил спанкам Пауле Бадосе и Саре Соррибес-Тормо со счетом 3:6, 2:6.



Матч продлился чуть больше часа, в течение которого испанки подали три эйса, тогда как украинка и румынка ниразу на подавали навылет. При этом, у Киченок и Олару шесть двойных ошибок против четырех у соперниц.

Также Киченок и Олару реализовали один из шести брейков, тогда как у их соперниц три из трех.

Напомним, ранее во второй круг одиночного разряда в Цинциннати пробилась Даяна Ястремская.