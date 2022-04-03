Орки разбомбили теннисный клуб в Киеве
Надежда Киченок не заметила соперницу в финале квалификации в Чарльстоне
В последний раз теннисистка выходила в основную сетку турнира WTA в 2019 году
Фото: j48tennis.netУкраинка Надежда Киченок успешно преодолела квалификацию турнира WTA 500 в Чарльстоне. В заключительном матче отбора наша теннисистка поиздевалась над американкой Кэтрин Харрисон – 6:1, 6:0.
На корте теннисистки провели 52 минуты. За это время Киченок подала четыре эйса при трёх двойных ошибках и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.
Добавим, что Надежда Киченок во второй раз в карьере преодолела квалификацию в Чарльстоне.
Ранее мы сообщали, что российские оккупационные войска разбомбили теннисный клуб в Киеве.
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