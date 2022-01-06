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Надежда Киченок пробилась в парный полуфинал турнира в Аделаиде

Украинка в дуэте с Саней Мирзой в 1/4-й дожали американо-британскую пару
Теннис WTA
11:23
Надежда Киченок пробилась в парный полуфинал турнира в Аделаиде
Надежда Киченок и Саня Мирза / Фото - btu.org.ua
Украинка Надежда Киченок в дуэте с индийской теннисисткой Саней Мирзой триумфовали в матче второго раунда турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Киченок и Мирза с большими трудностями одолели американку Шелби Роджерс и британку Хизер Уотсон со счетом 6:0, 1:6, 10:5.

Матч продлился 46 минут. Киченок и Мирза совершили 1 подачу навылет, допустили 1 двойную ошибку, выиграли 4/7 геймов на своей подаче.

В полуфинале украино-индийская пара встретится с австралийками Эшли Барти и Сторм Сандерс.

Накануне Катерина Бондаренко и Людмила Киченок проиграли хорватке Дарие Юрак и словенке Андреа Клепач (5:7, 3:6) на турнире в Аделаиде.
Владимир Кириченко
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Надежда Киченок Аделаида (WTA)

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