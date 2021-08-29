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Надежда Киченок прокомментировала победу над сестрой в финале турнира в Чикаго

Украинская теннисистка поблагодарила свою напарницу
Теннис WTA
11:16
Надежда Киченок прокомментировала победу над сестрой в финале турнира в Чикаго
Фото: БТУ

Украинская теннисистка Надежда Киченок рассказала о победе в финале парного турнира в Чикаго, где она сыграла против сестры Людмилы:

«Это действительно был трудный матч. Всегда тяжело играть против своей сестры, это дополнительные нервы. Я благодарю Ралуку за то, что она мне помогла. Поединок прошел в борьбе, был упорным, и я очень счастлива, что мы смогли сегодня победить».

Напомним, в одиночном разряде турнира в Чикаго победила Элина Свитолина.

Источник: btu.org.ua Сергей Остапенко
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