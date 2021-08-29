Надежда Киченок обыграла Людмилу Киченок в украинском финале парного турнира в Чикаго
Надежда Киченок прокомментировала победу над сестрой в финале турнира в Чикаго
Украинская теннисистка поблагодарила свою напарницу
Фото: БТУ
Украинская теннисистка Надежда Киченок рассказала о победе в финале парного турнира в Чикаго, где она сыграла против сестры Людмилы:
«Это действительно был трудный матч. Всегда тяжело играть против своей сестры, это дополнительные нервы. Я благодарю Ралуку за то, что она мне помогла. Поединок прошел в борьбе, был упорным, и я очень счастлива, что мы смогли сегодня победить».
Напомним, в одиночном разряде турнира в Чикаго победила Элина Свитолина.
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