Надежда Киченок будет бороться за место в полуфинале парного турнира в Чикаго
Надежда Киченок выиграла в растянувшемся на два дня матче и вышла в полуфинал турнира в США
За путевку в полуфинал украинка с Олару сыграют с чешским дуэтом
Надежда Киченок / Фото: btu.org.ua
Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару вышла в полуфинал турнира серии WTA250 в Чикаго, США.
Украино-румынская пара в четвертьфинале выиграла у дуэта Пенгтарн Плипых (Таиланд) и Сэ Шувей (Китайский Тайбэй) в матче, который растянулся на два дня, 7:6 (1) 6:3.
За полтора часа на корте Надежда и Ралука выполнили 1 эйс, пять раз ошиблись при подаче и реализовали 3 брейк-поинта из 5-и. Их соперницам удалось единожды подать навылет и выиграть два гейма на подаче соперниц.
Путевку в полуфинал Киченок и Олару оспорят с чешским дуэтом Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.
Напомним, что в финале турнира соперниц ожидают Людмила Киченок и Макото Ниномия.
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