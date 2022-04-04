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Надежда Киченок завершила выступления на турнире в США
Украинка проиграла сопернице из Норвегии
Надежда Киченок завершила выступления на турнире в США / Фото - j48tennisУкраинка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в США. Теннисистка в матче первого круга в трех сетах проиграла Ульрикке Эйкери из Норвегии (№283 WTA) – 7:5, 2:6, 2:6.
Теннисистки провели на корте почти два с половиной часа. Киченок дважды подала навылет, допустив 9 двойных ошибок, реализовала 3 из 10 брейк-поинтов. Представительница Норвегии семь раз подала на вылет, допустила три двойных ошибки, реализовала 6 из 12 брейк-поинтов.
Отметим, что после первого сета Надежда вынуждена была взять медицинский тайм-аут, ей туго перевязали правое бедро.
В следующем круге Эйкери сразится против восьмой сеяной Вероники Кудерметовой.
Ранее мы сообщали, что на турнире WTA 500 в США победы добыли Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.
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