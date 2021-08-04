Надаль раскритиковал поведение Джоковича на ОИ-2020
Напарница Джоковича: «Вам не понять, что я чувствовала, когда Новак снялся с бронзового финала»
Сербия осталась без наград в теннисе
4 августа 21:07
Стоянович и Джокович / фото - Getty Images
92-я ракетка мира Нина Стоянович высказалась о снятии Новака Джоковича с бронзового финала микста Олимпийских игр-2020. Сербка заявила, что была рада играть с лучшим теннисистом в истории. Нина поделилась комментарием в своем Instagram.
«Вам не понять, что я чувствовала, когда поняла, что не смогу сыграть самый важный матч своей жизни. Только я это знаю. Этот турнир дал мне много важный эмоций и принес счастье.
Благодарна за возможность быть среди лучших спортсменов мира. Для меня было честь играть за Сербию вместе с лучшим теннисистов в истории».
Поведение Новака на Олимпиаде ранее жестко раскритиковал Рафаэль Надаль.