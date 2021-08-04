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Напарница Джоковича: «Вам не понять, что я чувствовала, когда Новак снялся с бронзового финала»

Сербия осталась без наград в теннисе
Olympics Токио-2020
4 августа 21:07
Напарница Джоковича: «Вам не понять, что я чувствовала, когда Новак снялся с бронзового финала»
Стоянович и Джокович / фото - Getty Images

92-я ракетка мира Нина Стоянович высказалась о снятии Новака Джоковича с бронзового финала микста Олимпийских игр-2020. Сербка заявила, что была рада играть с лучшим теннисистом в истории. Нина поделилась комментарием в своем Instagram.

«Вам не понять, что я чувствовала, когда поняла, что не смогу сыграть самый важный матч своей жизни. Только я это знаю. Этот турнир дал мне много важный эмоций и принес счастье.

Благодарна за возможность быть среди лучших спортсменов мира. Для меня было честь играть за Сербию вместе с лучшим теннисистов в истории».  

Поведение Новака на Олимпиаде ранее жестко раскритиковал Рафаэль Надаль.

Антон Кривенко
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Новак Джокович

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