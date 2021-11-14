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Наследник Надаля стал чемпионом молодежного Итогового турнира

В Милане 18-летний испанец проиграл только один сет
Теннис ATP
13:56
Наследник Надаля стал чемпионом молодежного Итогового турнира
Фото: АТР

18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, которого постоянно сравнивают с легендарный соотечественником Рафаэлем Надалем, стал чемпионом молодежного Итогового турнира АТР, обыграв в финале представителя США Себастьяна Корду – 4:3(5), 4:2, 4:2.

Матч продолжался 1 час и 26 минут. За это время Алькарас выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 4 эйса, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также не сумел реализовать ни одного брейк-поинта из шести.

Таким образом, Алькарас стал третьим в истории чемпионом молодежного Итогового турнира в Милане. До него титул брали Стефанос Циципас и Янник Синнер.

Напомним, помимо чемпионства, в Милане Карлос поучаствовал в одном из лучших розыгрышей всего года.

Сергей Остапенко
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