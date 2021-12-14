Норри: «Это чудо, что многие фавориты Индиан-Уэллса вылетели еще до полуфинала»
Наставник Норри – лучший тренер сезона-2021 по версии АТР
Аргентинский специалист сотрудничает с британцем с 2017 года
Кэмерон Норри / Фото - ATPATP традиционно поводит итоги уходящего сезона.
Наставником года признан аргентинский специалист Факундо Лугонес, работающий с 12-й ракеткой мира Кэмероном Норри. Об этом сообщает пресс-служба АТР в Twitter.
Британец в текущем году выиграл 52 матча – на один больше, чем за четыре предыдущих года в Туре.
Этот сезон Норри начал на 71-м месте в рейтинге, а завершил - на 12-й строчке. Норри и Лугонес сотрудничают с 2017 года.
В 2021 году Кэмерон выиграл Masters в Индиан-Уэллс, турнир в Лос-Кабос и дебютировал в топ-15 мирового рейтинга.
Напомним, Норри попал в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021.
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