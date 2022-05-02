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Назревает сандал! Стаховский резко ответил Надалю, считающему несправедливым отстранение россиян от Wimbledon

Неужели на 67-ой день войны в Украине, кто-то еще считает, что спорт вне политики?
Теннис ATP
09:36
Назревает сандал! Стаховский резко ответил Надалю, считающему несправедливым отстранение россиян от Wimbledon
Сергей Стаховский

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский жестко ответил «коллеге по цеху» Рафаэлю Надалю, который считает неправильным решение отстранить российских теннисистов от участия на Wimbledon:

«Дорогой Рафаэль, хотел бы у тебя спросить, что ты думаешь о ситуации, в которой сейчас украинские игрока…это честно, что у них нет дома и некуда вернуться? Это честно, что убивают их друзей? Спасибо за ответ.»


Ранее XSPORT.ua опубликовал открытое письмо украинской теннисистки Катарины Завацкой к мировой общественности из-за войны в нашей стране.

 

Источник: XSPORT
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Теги

Сергей Стаховский Рафаэль Надаль

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