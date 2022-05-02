Назревает сандал! Стаховский резко ответил Надалю, считающему несправедливым отстранение россиян от Wimbledon
Неужели на 67-ой день войны в Украине, кто-то еще считает, что спорт вне политики?
Сергей Стаховский
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский жестко ответил «коллеге по цеху» Рафаэлю Надалю, который считает неправильным решение отстранить российских теннисистов от участия на Wimbledon:
«Дорогой Рафаэль, хотел бы у тебя спросить, что ты думаешь о ситуации, в которой сейчас украинские игрока…это честно, что у них нет дома и некуда вернуться? Это честно, что убивают их друзей? Спасибо за ответ.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал открытое письмо украинской теннисистки Катарины Завацкой к мировой общественности из-за войны в нашей стране.
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