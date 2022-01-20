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«Не думал ли я уйти с поста главы Tennis Australia?» Крейг Тили – о последствиях громкой депортации Джоковича

Теннисисту не позволили сыграть на Australian Open
Теннис Grand Slam
20 января 22:04
«Не думал ли я уйти с поста главы Tennis Australia?» Крейг Тили – о последствиях громкой депортации Джоковича
Крейг Тили / фото - Getty Images

Глава Tennis Australia Крейг Тили в эфире канала Nine прокомментировал депортацию Новака Джоковича, а также ответил на вопрос, не появилось ли у него желание сложить полномочия после этого скандала.

«Не думал ли я уйти с поста главы Tennis Australia после суда Джоковича? Нет. Мы на днях выпустили заявление касательно этого дела. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы провести хороший турнир. Доволен тем, что мы уже сделали. Первые дни турнира прошли отлично. Рассчитываем, что такими же будут и следующие 10 дней.

Я занимаюсь организационными вопросами, к нам приехали люди со всего мира. Поэтому меньше появляюсь на публике».

Напомним, в заключительном матче второго круга AO, Янник Синнер победил Стива Джонсона.

 

Михаил Рыбак
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Australian Open Новак Джокович

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