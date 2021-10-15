Людмила Киченок остановилась в шаге от финала турнира в Индиан-Уэллсе
Не матч, а целое представление. Видеообзор крутого парного поединка турнира в Индиан-Уэллсе
Игроки подарили зрителям большой заряд эмоций
Фото: Getty Images
В четвертьфинале парного турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе встретились эмоциональные итальянцы Фабио Фоньини/Лоренсо Сонего и матерые парники Иван Додиг/Марсело Мело, которые вернулись к совместным выступлениям впервые с 2016 года.
Что из этого получилось смотрите в видеообзоре:
Напомним, в женском парном турнире до полуфинала неожиданно сумела добраться украинка Людмила Киченок.
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