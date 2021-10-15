Не матч, а целое представление. Видеообзор крутого парного поединка турнира в Индиан-Уэллсе

Игроки подарили зрителям большой заряд эмоций

Фото: Getty Images

В четвертьфинале парного турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе встретились эмоциональные итальянцы Фабио Фоньини/Лоренсо Сонего и матерые парники Иван Додиг/Марсело Мело, которые вернулись к совместным выступлениям впервые с 2016 года.

Что из этого получилось смотрите в видеообзоре:

Напомним, в женском парном турнире до полуфинала неожиданно сумела добраться украинка Людмила Киченок.