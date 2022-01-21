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Не поддержал Свитолину. Монфис вышел в четвертый раунд Australian Open

Француз уверенно разобрался с Гарином
Теннис Grand Slam
08:41
Не поддержал Свитолину. Монфис вышел в четвертый раунд Australian Open
Гаэль Монфис / Фото - thestar.com.my
20-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис, в третьем раунде Australian Open переиграл чилийца Кристиана Гарина со счетом 7:6(4), 6:1, 6:2.

За чуть более 2 часа матча Монис оформил 14 эйсов и семь брейков, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 19-й номер рейтинга ATP четыре раза подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, шесть раз допустив двойную ошибку. 

Счет личных встреч теннисистов стал 2:0 в пользу француза.

В четвертом раунде Australian Open Монфис встретится с сербом Миомиром Кечмановичем.

Напомним, супруга Монфиса Элина Свитолина не смогла выйти в 1/8 финала Australian Open, проиграв матч Виктории Азаренко (0:6, 2:6).
Владимир Кириченко
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Гаэль Монфис Кристиан Гарин Australian Open

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