Монфис: «Со Свитолиной мы мало говорим о теннисе»
Не поддержал Свитолину. Монфис вышел в четвертый раунд Australian Open
Француз уверенно разобрался с Гарином
08:41
Гаэль Монфис / Фото - thestar.com.my20-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис, в третьем раунде Australian Open переиграл чилийца Кристиана Гарина со счетом 7:6(4), 6:1, 6:2.
За чуть более 2 часа матча Монис оформил 14 эйсов и семь брейков, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 19-й номер рейтинга ATP четыре раза подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, шесть раз допустив двойную ошибку.
Счет личных встреч теннисистов стал 2:0 в пользу француза.
В четвертом раунде Australian Open Монфис встретится с сербом Миомиром Кечмановичем.
Напомним, супруга Монфиса Элина Свитолина не смогла выйти в 1/8 финала Australian Open, проиграв матч Виктории Азаренко (0:6, 2:6).
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