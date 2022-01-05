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«Не самая обычная поездка в Австралию». Тренер Джоковича выложил фото из аэропорта в Мельбурне

Горан Иванишевич находится вместе со своим подопечным
Теннис Grand Slam
20:30
«Не самая обычная поездка в Австралию». Тренер Джоковича выложил фото из аэропорта в Мельбурне
Горан Иванишевич / фото - Getty Images

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, выложил в своем Instagram фотографию из аэропорта в Мельбурне (Австралия), где сейчас находится специалист вместе со своим подопечным.

«Не самая обычная поездка в Австралию».

Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию из-за проблем с визой.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович Горан Иванишевич

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