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«Не самая обычная поездка в Австралию». Тренер Джоковича выложил фото из аэропорта в Мельбурне
Горан Иванишевич находится вместе со своим подопечным
20:30
Горан Иванишевич / фото - Getty Images
Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, выложил в своем Instagram фотографию из аэропорта в Мельбурне (Австралия), где сейчас находится специалист вместе со своим подопечным.
«Не самая обычная поездка в Австралию».
Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию из-за проблем с визой.