«Не самая обычная поездка в Австралию». Тренер Джоковича выложил фото из аэропорта в Мельбурне

Горан Иванишевич находится вместе со своим подопечным

Горан Иванишевич / фото - Getty Images

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, выложил в своем Instagram фотографию из аэропорта в Мельбурне (Австралия), где сейчас находится специалист вместе со своим подопечным.

«Не самая обычная поездка в Австралию».

Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию из-за проблем с визой.