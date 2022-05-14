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«Нехай Тарпіщев гляне на себе в дзеркало». Екс-перша ракетка світу став на захист Світоліної

Енді Роддік словесно принизив президента Федерації тенісу росії
Теннис ATP
13:25
«Нехай Тарпіщев гляне на себе в дзеркало». Екс-перша ракетка світу став на захист Світоліної
Енді Роддік / Фото - sportscasting
Чемпіон US Open-2003 Енді Роддік в Twitter відреагував на слова президента Федерації тенісу росії Шаміля Тарпіщева, який назвав українку Еліну Світоліну «ніким»

«Найвищий рейтинг Тарпіщева за кар'єру – 164-е місце. Баланс виграних та програних матчів – 2:3. Титулів немає, зрозуміло...».


«Баланс Еліни Світоліної – 433:228. 16 титулів у одиночному розряді, рейтинговий рекорд – третє місце. Хочеться попросити Тарпіщева пояснити значення слова «ніхто», а потім просто поглянути на себе в дзеркало».


Раніше перша ракетка України закликала своїх російських та білоруських колег висловитись про ситуацію в Україні.

Відзначимо, що WTA і ATP відібрали у росії і білорусі свої турніри, а тенісисти з цих країн наразі виступають без прапора. Однак продовжують відмовчуватися з приводу війни з Україною.

Нагадаємо, ITF призупинила членство Федерацій тенісу росії і білорусі.
Владимир Кириченко
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Энди Роддик Элина Свитолина

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