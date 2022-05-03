Калинина обыграла чемпионку US Open на старте престижного турнира в Мадриде
Неперевершена Калініна у неймовірному поєдинку переграла Радукану та вийшла в 1/4 фіналу турніру в Мадриді
Українка дотиснула чемпіонку US Open-2021 у вирішальному третьому сеті
Ангеліна Калініна / Фото - btu.org.uaУкраїнська тенісистка Ангеліна Калініна (№37 WTA) в 1/8 фіналу турніру WTA в Мадриді в напруженному поєдинку переграла переможницю US Open-2021, британку Емму Радукану (№11 WTA) з рахунком 6:2, 2:6, 6:4.
За 2 години 17 хвилин матчу Ангеліна реалізувала п'ять брейк-пойнтів, а Радукану, в свою чергу, оформила чотири брейки. Обидві тенісистки по одному разу подали навиліт і помилилися на подачі.
Зазначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.
На старті турніру Калініна перемогла чемпіонку US Open-2017 Слоан Стівенс (7:6, 6:4), у другому раунді – дев’яту ракетку світу Гарбіньє Мугурусу (6:3, 6:0).
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