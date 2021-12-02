Несмотря на успех Кукушкина в первом матче, Сербия победила Казахстан и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

В решающем матче Качич и Джокович обыграли пару Голубев – Недовесов

Сербия пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса / фото - Getty Images

Сербия пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса после победы над командой Казахстана.

В решающем третьем матче дуэт Николы Качича и Новака Джоковича расправился с парой Андрей Голубев – Александр Недовесов (6:2, 2:6, 6:3).

Матч длился 1 час и 39 минут. В течении этого времени пара из Казахстана подала четыре эйса против трех у сербов и реализовала два брейкпоинта против четырех у пары Джоковича. При этом у пары Голубева и Недовесова была зафиксирована одна двойная ошибка против двух у сербов.

Отметим, что в первых двух матчах команды обменялись победами Михаила Кукушкина и Новака Джоковича.

В полуфинале сборная Сербии сыграет против команды Хорватии.

Напомним, в своем четвертьфинале хорваты победили команду Италии.