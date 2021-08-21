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Невероятная Тайкманн на турнире в Цинциннати сняла скальп с олимпийской чемпионки Токио-2020

Швейцарка на пути к финалу продолжает разбирать всех топов
Теннис WTA
10:18
Невероятная Тайкманн на турнире в Цинциннати сняла скальп с олимпийской чемпионки Токио-2020
Жиль Тайкманн / Фото - WTA
12-я ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич без шансов проиграла своей соотечественнице Жиль Тайкманн со счетом 3:6, 2:6 в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

За чуть более часа матча Бенчич трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. В свою очередь, 76-я ракетка мира оформила четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. 

После этой победы Тайкманн счет в личных встречах теннисисток сократился – 1:2.

В полуфинале Western & Southern Open Тайкманн встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее Тайкманн оставила за бортом турнира вторую ракетку мира японку Наоми Осаку.
Владимир Кириченко
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Теги

Белинда Бенчич Жиль Тайкманн Цинциннати (WTA)

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