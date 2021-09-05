Нишикори: «Не заметил, чтобы на Джоковича давила возможность выиграть календарный Большой шлем»

Японец уступил сербу в третьем круге Открытого чемпионата США

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Японский теннисист Кеи Нишикори прокомментировал поражение от первой ракетки мира Новака Джоковича в третьем круге US Open. Слова 56-й ракетки мира приводит пресс-служба Открытого чемпионата США:

«Он играл так же, как и всегда. Я понимал, что после победы в первом сете будет тяжело. Играть против него очень-очень непросто. Ближе к концу матча он подавал очень здорово. Он играл с привычной высокой интенсивностью. Может быть, на него и давит возможность выиграть Большой шлем. Но я этого не заметил».

В этом сезоне Джокович может стать первым игроком с 1969 года, которому удастся выиграть календарный Большой шлем – победить на всех четырех мэйджорах в течении одного года.

В четвертом раунде US Open серб сыграет против Дженсона Бруксби.

Ранее Ноле рассказал, победа на каком Шлеме принесла ему наибольшее удовлетворение.