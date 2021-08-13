Нисикори снялся с Masters в Цинциннати

Японец пропустит соревнования АТР 1000 в Огайо

Кеи Нисикори / фото - Reuters

Японский теннисист Кеи Нисикори не примет участие в хардовом турнире серии Masters, который стартует в Цинциннати на следующей неделе. В эту среду теннисист досрочно завершил свое выступление на Masters в Торонто (снялся со второго круга против Хуберта Хуркача).

За свою карьеру японец всего 6 раз сыграл на Masters в Цинциннати и свой лучший результат показал в 2012 и 2016 годах, когда дошел до третьего раунда.

Рафаэль Надаль также снялся с Masters в Цинциннати.