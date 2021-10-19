Норри: «Это чудо, что многие фавориты Индиан-Уэллса вылетели еще до полуфинала»

Кэмерон Норри / фото - Getty Images

16-я ракетка мира, британец Кэмерон Норри прокомментировал своею победу на Masters в Индиан-Уэллсе. Цитирует теннисиста пресс-служба ATP.

Могу сказать, что условия в финале для меня были немного неудобными. Было довольно ветрено, Басилашвили много пробивал навылет, и мне было трудно получить некоторую уверенность в розыгрышах, потому что они были очень короткими. Просто Басилашвили забивал много виннеров, но мне удалось сделать пару хороших ударов в концовке второго сета и это прибавило мне уверенности. Я смог твердо стоять на ногах и снова начал хорошо двигаться. Я сделал розыгрыши более затяжными, как и раньше на протяжении турнира, и это сработало.

Не думаю, что это имело слишком большое значение, но в финале мне пришлось играть в новой паре обуви. Каждый день я оставлял кроссовки на шкафчике, а накануне кто-то пришел и убрал все три пару обуви, которые у меня были. Я искал их весь день. Не знаю, люди здесь имеют что-то против британцев, но мне не удалось вернуть свои кроссовки. К счастью, обручального кольца у меня не было. В идеале мне нравится играть в обуви, которую я уже использовал на 5-6 тренировках и разминках. Пару раз во время финала я об этом задумывался, но во время такого матча тебе бы не хотелось о таком думать, так что я смог сосредоточиться на игре.

Я действительно наслаждался теннисом, и мне нравилось играть на корте и соревноваться в самые важные моменты. Я просто очень доволен тем, как я справился со всем. Думаю, в этом году мои дела обстоят намного лучше. Я проиграл много финалов, так что приятно сегодня выиграть в таком крупном матче. Это кажется немного удивительным. Начиная турнир, ты немного нервничаешь, ты не совсем уверен в себе, не привык к условиям, то есть, это плохие ощущения. На старте у меня было несколько сложных матчей. Но этот турнир показал, что если ты продолжаешь свое участие, то могут появиться шансы. Очевидно, можно назвать чудом, что многие фавориты турнира проиграли, и когда я посмотрел на четырех полуфиналистов, то подумал, что это хорошая возможность, хотя и забегать слишком далеко вперед не хотелось.

Я очень много работал. Вокруг меня много замечательных людей, которые хотят для меня самого лучшего. Мы уделяем внимание всем мелким деталям на корте, вне корта, и все мы преследуем одну и ту же цель. Когда все это сочетается, это определенно помогает. Это были потрясающие несколько недель, и я очень доволен тем, как я относился ко всем моментам и матчам. Я так счастлив, так рад выиграть свой самый большой титул. Думаю, что я показал хороший прогресс за этом году. Меня впечатляет то, что в конце сезона мы можем рассуждать о моих шансах попасть на Итоговый турнир. Было бы неплохо пройти квалификацию, но я просто собираюсь делать все то же самое, что и раньше. Дальше я планирую сыграть в Вене, Париже и Стокгольме».