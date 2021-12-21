Новая «Большая тройка»? Зверев назвал доминирующих игроков АТР-тура

Из «старого» состава в нее вошел только Новак Джокович

Фото: АТР

Олимпийский чемпион Александр Зверев считает, что в 2022 году в АТР-туре будут доминировать три игрока – он, Новак Джокович и Даниил Медведев. Слова немца приводит welovetennis.fr:

«Последние полгода мы с Джоковичем и Медведевым доминировали, и я думаю, что это продолжится и в следующем сезоне. Достижения этого года придали мне уверенности в себе, основного прогресса я добился в психологии. Я чувствую себя намного спокойнее и готов показывать свой максимум. А победы над Джоковичем на Олимпиаде и итоговом турнире придали мне ощущение неуязвимости».

Напомним, в 2022 году Зверев намерен выиграть турнир серии Большого шлема.