Зверев вышел в полуфинал турнира в Монпелье
Обидчик Монфиса обыграл Гаске и вышел в полуфинал турнира в Монпелье
Далее на шведа ожидает ожидает настоящее испытание
Микаэль Имер / Фото - newsfounded75-я ракетка мира, французский теннисист Ришар Гаске, проиграл шведу Микаэлю Имеру со счетом 5:7, 7:6(6), 1:6 в четвертьфинале турнира в Монпелье.
За 2 часа 32 минуты матча Гаске оформил два эйса, восемь раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. В свою очередь, 83-й номер рейтинга АТР Имер четыре раза подал навылет, допустил десять двойных ошибок и сделал семь брейков.
После этой победы Имера счет в личных встречах стал 2:0 в пользу шведа.
Следующим соперником Микаэля в Монпелье станет немец Александр Зверев.
Напомним, во втором раунде Имер уверенно разобрался с 16-й ракеткой мира Гаэлем Монфисом (6:1, 6:2).
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