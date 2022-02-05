Обидчик Монфиса обыграл Гаске и вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Далее на шведа ожидает ожидает настоящее испытание

Микаэль Имер / Фото - newsfounded

75-я ракетка мира, французский теннисист, проиграл шведусо счетом 5:7, 7:6(6), 1:6 в четвертьфинале турнира в Монпелье.За 2 часа 32 минуты матча Гаске оформил два эйса, восемь раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. В свою очередь, 83-й номер рейтинга АТР Имер четыре раза подал навылет, допустил десять двойных ошибок и сделал семь брейков.После этой победы Имера счет в личных встречах стал 2:0 в пользу шведа.Следующим соперником Микаэля в Монпелье станет немецНапомним, во втором раунде Имер уверенно разобрался с 16-й ракеткой мира