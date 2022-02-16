Обидчица Свитолиной: «Как мне удалось отыграть все 5 брейкпоинтов Элины? Я была готова к борьбе и сохраняла спокойствие»

Жиль Тайхманн – о победе над украинкой во втором круге турнира в Дубае

Жиль Тайхманн / фото - Getty Images 15-я ракетка мира Элина Свитолина завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Дубае, уступив 35-му номеру мирового рейтинга, «лаки-лузеру» Жиль Тайхманн (6:7(0), 2:6). В послематчевом интервью Тайхманн подвела итоги матча, рассказав, как ей удалось победить украинку. «Для меня это был уже пятый матч подряд на этом турнире поэтому, конечно, было тяжело. Наверное, я нашла игровой ритм, который искала. Рада, что у меня это получилось. Мне нужно было это сделать, потому что на старте сезона я провела мало матчей.



Как мне удалось отыграть все 5 брейкпоинтов Свитолиной? Я знала, что это будет трудный матч. Я была готова к борьбе, а на брейкпоинтах старалась сохранять спокойствие. Здорово, что турнир проходит вместе со зрителями. В прошлом сезоне, когда я выступала здесь, на трибунах было пусто, так что сейчас приятно играть перед болельщиками». Напомним, Ястремская неожиданно выбила третью ракетку мира на пути в четвертьфинал турнира в Дубае.