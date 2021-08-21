Видеообзор матча Свитолина – Кербер
Обидчица Свитолиной на отказе соперницы вышла в полуфинал Masters в Цинциннати
Опытная чешка не могла продолжить матч
Анжелик Кербер / Фото - vnexplorer.netТитулованная немецкая теннисистка Анжелик Кербер вышла в полуфинал турнира в Цинциннати на отказе чешки Петры Квитовой при счете в матче – 6:4, 3:3 в свою пользу.
За чуть менее матча 22-ракетка мира Кербер оформила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. В свою очередь, 11-й номер рейтинга WTA семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк.
После этой победы немки счет в личных встречах теннисисток стал равным – 8:8.
В полуфинале турнира Western & Southern Open Кербер встретится с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти, которая, в свою очередь, переиграла Барбору Крейчикову – 6:2, 6:4.
Напомним, Кербер во втором раунде американского Masters прошла украинку Элину Свитолину.
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