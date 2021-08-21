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Обидчица Свитолиной на отказе соперницы вышла в полуфинал Masters в Цинциннати

Опытная чешка не могла продолжить матч

Теннис WTA
07:38
Обидчица Свитолиной на отказе соперницы вышла в полуфинал Masters в Цинциннати
Анжелик Кербер / Фото - vnexplorer.net
Титулованная немецкая теннисистка Анжелик Кербер вышла в полуфинал турнира в Цинциннати на отказе чешки Петры Квитовой при счете в матче – 6:4, 3:3 в свою пользу.

За чуть менее матча 22-ракетка мира Кербер оформила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. В свою очередь, 11-й номер рейтинга WTA семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. 

После этой победы немки счет в личных встречах теннисисток стал равным – 8:8.

В полуфинале турнира Western & Southern Open Кербер встретится с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти, которая, в свою очередь, переиграла Барбору Крейчикову – 6:2, 6:4.

Напомним, Кербер во втором раунде американского Masters прошла украинку Элину Свитолину.
Владимир Кириченко
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Теги

Анжелик Кербер Петра Квитова Цинциннати (WTA)

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