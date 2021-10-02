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Обидчица Свитолиной: «У меня есть стиль, чтобы обыграть любую соперницу»

Онс Жабер стремится войти в топ-10 рейтинга
Теннис WTA
2 октября 17:31
Обидчица Свитолиной: «У меня есть стиль, чтобы обыграть любую соперницу»

16-я ракетка мира Онс Жабер рассказала о своих целях. Слова представительницы Туниса приводит Tennis Now:

«Я знаю, что у меня есть стиль, чтобы обыграть любую соперницу. Однако стабильность и способность показывать высокий уровень против топов никогда не даются легко. Матчи и новый опыт мне сильно помогают, и, знаете, я вижу себя в топ-10. Я на пути к этому, пытаюсь добиться результата и, надеюсь, смогу себя показать.

Если честно, то, конечно, мне много над чем нужно работать. Я вижу себя в десятке, но сейчас мое место, может, восьмое или девятое. Мне надо еще много сделать, чтобы попасть в топ-5. Но это хорошие новости, потому что это добавляет мотивации».


Накануне Жабер обыграла шестую ракетку мира из Украины Элину Свитолину и улучшила свои шансы на попадание на Итоговый турнир WTA.

 

Сергей Остапенко
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Онс Жабер

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