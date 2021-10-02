Видеообзор матча Свитолина – Жабер
Обидчица Свитолиной: «У меня есть стиль, чтобы обыграть любую соперницу»
Онс Жабер стремится войти в топ-10 рейтинга
16-я ракетка мира Онс Жабер рассказала о своих целях. Слова представительницы Туниса приводит Tennis Now:
«Я знаю, что у меня есть стиль, чтобы обыграть любую соперницу. Однако стабильность и способность показывать высокий уровень против топов никогда не даются легко. Матчи и новый опыт мне сильно помогают, и, знаете, я вижу себя в топ-10. Я на пути к этому, пытаюсь добиться результата и, надеюсь, смогу себя показать.
Если честно, то, конечно, мне много над чем нужно работать. Я вижу себя в десятке, но сейчас мое место, может, восьмое или девятое. Мне надо еще много сделать, чтобы попасть в топ-5. Но это хорошие новости, потому что это добавляет мотивации».
Накануне Жабер обыграла шестую ракетку мира из Украины Элину Свитолину и улучшила свои шансы на попадание на Итоговый турнир WTA.
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