Обидчица Свитолиной: «У меня есть стиль, чтобы обыграть любую соперницу»

16-я ракетка мира Онс Жабер рассказала о своих целях. Слова представительницы Туниса приводит Tennis Now:

Если честно, то, конечно, мне много над чем нужно работать. Я вижу себя в десятке, но сейчас мое место, может, восьмое или девятое. Мне надо еще много сделать, чтобы попасть в топ-5. Но это хорошие новости, потому что это добавляет мотивации».