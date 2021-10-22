Вондроушова – первая теннисистка из топ-100 рейтинга WTA, заразившаяся коронавирусом
Обидчица Цуренко не оставила шансов Павключенковой и вышла в полуфинал Кубка Кремля
Далее на чешку ждет встреча с победительницей пары Контавейт – Мугуруса
Маркета Вондроушова / Фото - Facebook35-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова без проблем переиграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Кубка Кремля со счетом 6:4, 6:2.
За чуть менее полтора часа матча 16-й Павлюченкова один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и столько же двойных ошибок. В свою очередь, Вондроушова оформила четыре брейка и три эйса, трижды ошибившись при подаче.
Отметим, что чешка увеличила отрыв в личных встречах теннисисток – 2:0.
В в полуфинале турнира в Москве Вондроушова встретится либо с эстонкой Анетт Контавейт, либо с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Напомним, что во втором раунде Вондроушова переиграла украинку Лесю Цуренко.