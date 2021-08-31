Костюк сыграет в паре с Ястремской на US Open
Обзор матча Ястремской с Кербер на US Open, в котором украинка едва не устроила апсет
17-я ракетка мира дожала украинку
12:00
Ястремская / фото - БТУ
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская покинулa US Open после первого матча в основе турнира. 17-й номер рейтинга WTA Анжелик Кербер смогла вернуться в игру после проваленного первого сета, однако вновь была близка к поражению в третьем сете.
Обзор матча Ястремской, в котором украинке не удалось подать на матч при счете 5:3 в решающем сете.
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