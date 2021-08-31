Обзор матча Ястремской с Кербер на US Open, в котором украинка едва не устроила апсет

17-я ракетка мира дожала украинку

Ястремская / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская покинулa US Open после первого матча в основе турнира. 17-й номер рейтинга WTA Анжелик Кербер смогла вернуться в игру после проваленного первого сета, однако вновь была близка к поражению в третьем сете.

Обзор матча Ястремской, в котором украинке не удалось подать на матч при счете 5:3 в решающем сете.

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