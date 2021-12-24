Медведев: «В процессе предсезона»
«Очень хотелось медаль». Медведев назвал самое обидное поражение в сезоне
Вторая ракетка мира в Токио уступил Карреньо-Бусте
Даниил Медведев / Фото: Twitter ATP
Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев назвал самое болезненное поражение в прошедшем сезоне:
Выделю проигрыш на Олимпиаде. Очень хотелось взять медаль в Токио, поэтому было очень обидно вылететь в четвертьфинале (Даниил уступил Пабло Карреньо-Бусте).
Напомним, что в 2021 году россиянин выиграл US Open и Кубок Дэвиса со сборной.
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