«В команде произошел раскол, и кто-то ему затулил». Почему у Верняева нашли допинг?
Один из лучших теннисистов Украины провалил допинг-тест
Игрок временно отстранен от всех соревнований
Фото: БТУ
Украинский теннисист Данил Калениченко провалил допинг-тест.
Во время турнира серии ATP Challenger Tour в Братиславе (8-14 ноября 2021 года) 27-летний игрок сдал образец мочи, в котором был обнаружен метаболит LGD-4033 (лигандрол) – вещество относится к категории S1 запрещенного списка WADA (анаболические агенты).
С 20 января в силу вступило временное отстранение Калениченко от всех турниров.
В современных реалиях Калениченко – один из лучших теннисистов Украины. Он является восьмой ракеткой страны, занимая 549 место в одиночном рейтинге ATP. При этом его лучший результат – 439 место (13 января 2020 года).
Ранее в допинг-пробе другого украинского теннисиста были найдены следы запрещенного вещества – амфетамина.