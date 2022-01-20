Один из лучших теннисистов Украины провалил допинг-тест

Игрок временно отстранен от всех соревнований

Фото: БТУ

Украинский теннисист Данил Калениченко провалил допинг-тест.

Во время турнира серии ATP Challenger Tour в Братиславе (8-14 ноября 2021 года) 27-летний игрок сдал образец мочи, в котором был обнаружен метаболит LGD-4033 (лигандрол) – вещество относится к категории S1 запрещенного списка WADA (анаболические агенты).

С 20 января в силу вступило временное отстранение Калениченко от всех турниров.

В современных реалиях Калениченко – один из лучших теннисистов Украины. Он является восьмой ракеткой страны, занимая 549 место в одиночном рейтинге ATP. При этом его лучший результат – 439 место (13 января 2020 года).

Ранее в допинг-пробе другого украинского теннисиста были найдены следы запрещенного вещества – амфетамина.