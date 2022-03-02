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Официально. Теннисный Кубок кремля отменен
Традиционные мужские и женские соревнования должны были пройти в октябре
10:10
Фото: Getty Images
Советы директоров ATP и WTA приняли совместное решение об отмене Кубка Кремля, который должен был пройти в октябре 2022 года, сообщают пресс-службы организаций.
Традиционные мужские и женские соревнования должны были пройти в октябре. Действующим чемпионом мужского турнира является россиянин Аслан Карацев, женского – эстонка Анетт Контавейт.
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