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Официально. Теннисный Кубок кремля отменен

Традиционные мужские и женские соревнования должны были пройти в октябре
Теннис
10:10
Официально. Теннисный Кубок кремля отменен
Фото: Getty Images

Советы директоров ATP и WTA приняли совместное решение об отмене Кубка Кремля, который должен был пройти в октябре 2022 года, сообщают пресс-службы организаций.

Традиционные мужские и женские соревнования должны были пройти в октябре. Действующим чемпионом мужского турнира является россиянин Аслан Карацев, женского – эстонка Анетт Контавейт.

ITF отстраняет федерации тенниса россии и беларуси.

Рене Тер Велде
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