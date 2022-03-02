Официально. Теннисный Кубок кремля отменен

Традиционные мужские и женские соревнования должны были пройти в октябре

Фото: Getty Images

Советы директоров ATP и WTA приняли совместное решение об отмене Кубка Кремля, который должен был пройти в октябре 2022 года, сообщают пресс-службы организаций.

Традиционные мужские и женские соревнования должны были пройти в октябре. Действующим чемпионом мужского турнира является россиянин Аслан Карацев, женского – эстонка Анетт Контавейт.

ITF отстраняет федерации тенниса россии и беларуси.