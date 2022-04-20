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Официально. Wimbledon отстранил всех рашистов и белорусов

Жесточайшие санкции к представителям стран-агрессоров от организаторов травяного Шлема
Теннис Grand Slam
18:55
Официально. Wimbledon отстранил всех рашистов и белорусов
Даниилу Медведеву остается только разбивать ракетки / Фото: markingthespot.com

Организаторы Wimbledon на своем официальном сайте огласили позицию по поводу участия представителей россии и беларуси на травяном Шлеме – никто из стран-агрессоров допущен не будет.

Оргкомитет выразил сожаление и поддержку украинскому народу, а также заявил, что не видит возможным то, чтобы путинский режим мог получить какую-то выгоду от участия спортсменов рф или беларуси.

Но Wimbledon готов и обернуть все вспять, если до июня ситуация изменится в лучшую сторону.

Напомним, что следующим турниром Большого Шлема станет Roland Garros, в основу которого попали четыре украинки.

Олег Шумейко-младший
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