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Олимпийская чемпионка в матче с сумасшедшим тай-брейком пробилась в четвертьфинал US Open

Бенчич понадобилась два сета для победы чемпионкой Roland Garros-2020
Теннис Grand Slam
20:21
Олимпийская чемпионка в матче с сумасшедшим тай-брейком пробилась в четвертьфинал US Open
Белинда Бенчич / Фото: Twitter WTA

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич (WTA, 12) вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Игу Швентек (WTA, 8) 7:6 (12), 6:3.

Матч продлился более двух часов. Швейцарка сделала 5 эйсов, реализовала 2 из 9- брейк-поинтов при 5 ошибках на подаче. Полька 6 раз подала навылет, сделала 1 брейк и допустила 4 «двойных». Белинда еще ни разу не проигрывала Иге – 2:0 по личным встречам.

В четвертьфинале Бенчич сыграет с победительницей пар Шейли РоджерсЭмма Радукану.

Напомним, что Швентек поучаствовала в конкурсе первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Белинда Бенчич Ига Швентек

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