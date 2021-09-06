Бенчич: «Я, Вондроушова и Свитолина заслуженно получили медали»
Олимпийская чемпионка в матче с сумасшедшим тай-брейком пробилась в четвертьфинал US Open
Бенчич понадобилась два сета для победы чемпионкой Roland Garros-2020
20:21
Белинда Бенчич / Фото: Twitter WTA
Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич (WTA, 12) вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Игу Швентек (WTA, 8) 7:6 (12), 6:3.
Матч продлился более двух часов. Швейцарка сделала 5 эйсов, реализовала 2 из 9- брейк-поинтов при 5 ошибках на подаче. Полька 6 раз подала навылет, сделала 1 брейк и допустила 4 «двойных». Белинда еще ни разу не проигрывала Иге – 2:0 по личным встречам.
В четвертьфинале Бенчич сыграет с победительницей пар Шейли Роджерс – Эмма Радукану.
Напомним, что Швентек поучаствовала в конкурсе первой ракетки Украины Элины Свитолиной.
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