«Они иди*ты». Медведев во время финала Australian Open оскорбил фанатов

Публика была настроена против россиянина

Даниил Медведев / Фото: eurosport

Российский теннисист Даниил Медведев во время финала Открытого чемпионата Австралии с Рафаэлем Надалем оскорбил зрителей.



После третьего сета Медведев обратился к судье с жалобой на болельщиков.

«Они идиоты. Мозгов нет. Пустые мозги. Жизнь, наверное, очень плохая».

Отметим, что такая реакция Медведева была вызвана гудением трибун перед его подачами.

Напомним, во время финала Australian Open на корт выбежал человек с политическим плакатом.