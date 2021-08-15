Опелка - о победе над Циципасом: «Разнообразие в моей игре определенно на него давило»

Райли Опелка / фото - atptour.com

Американский теннисист Райли Опелка прокомментировал tennisnow.com победу над Стефаносом Циципасом в полуфинале Masters в Торонто (6:7, 7:6, 6:4).

В важные моменты я мог рассчитывать не только на подачу, но и на выходы к сетке.

Думаю, я оказал на него серьезное давление. Я хорошо подавал и на подаче набирал очки разными способами. Даже когда он хорошо принимал, я мощно атаковал с форхенда или бежал закрывать сетку. Разнообразие в моей игре определенно на него давило».