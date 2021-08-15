Опелка вышел в финал турнира в Торонто
Опелка - о победе над Циципасом: «Разнообразие в моей игре определенно на него давило»
Американец прокомментировал встречу с греком в полуфинале Masters в Торонто
Райли Опелка / фото - atptour.com
Американский теннисист Райли Опелка прокомментировал tennisnow.com победу над Стефаносом Циципасом в полуфинале Masters в Торонто (6:7, 7:6, 6:4).
«Я успешно закрывал сетку, особенно в ключевые розыгрыши. В последнем гейме мне немного повезло с касанием сетки, но перед этим я нанес великолепный удар с бэкхенда. Было важно повести 30:0 после того розыгрыша, а потом еще забить смэш.
В важные моменты я мог рассчитывать не только на подачу, но и на выходы к сетке.
Думаю, я оказал на него серьезное давление. Я хорошо подавал и на подаче набирал очки разными способами. Даже когда он хорошо принимал, я мощно атаковал с форхенда или бежал закрывать сетку. Разнообразие в моей игре определенно на него давило».
За титул турнира серии Masters в Торонто Опелка сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
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