Опелка очертил круг подаванов в теннисе

Рейли Опелка / Фото: France 24

211-сантиметровый теннисист Рейли Опелка после выхода в финал турнира серии Masters в Торонто поразмышлял на тему подаванов. Слова 32-й ракетки мира приводит @jddtennis:

Мы с Изнером недавно шутили на тему того, кого можно считать подаваном. Например, можно ли Кириоса считать первосортным подаваном? Он же хорошо держит подачу. Статистика у него хорошая, а это позволяет считать его потенциальным членом сборной подаванов.

Сейчас в нее входит Изнер, я, Карлович, Раонич и, думаю, Кевин Андерсон. Кириос формально подходит, но мы решили, что смотреть игру подаванов должно быть немного больно, а его теннис слишком интересный. Так что он в сборную не проходит».