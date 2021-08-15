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Опелка очертил круг подаванов в теннисе

211-сантиметровый теннисист стал сенсацией турнира в Торонто
Теннис ATP
17:32
Опелка очертил круг подаванов в теннисе
Рейли Опелка / Фото: France 24

211-сантиметровый теннисист Рейли Опелка после выхода в финал турнира серии Masters в Торонто поразмышлял на тему подаванов. Слова 32-й ракетки мира приводит @jddtennis:

«Было бы здорово сыграть в финале с Джоном. Для нас это было бы здорово. Но болельщики, наверное, разнылись бы – и я могу их понять.

Мы с Изнером недавно шутили на тему того, кого можно считать подаваном. Например, можно ли Кириоса считать первосортным подаваном? Он же хорошо держит подачу. Статистика у него хорошая, а это позволяет считать его потенциальным членом сборной подаванов.

Сейчас в нее входит Изнер, я, Карлович, Раонич и, думаю, Кевин Андерсон. Кириос формально подходит, но мы решили, что смотреть игру подаванов должно быть немного больно, а его теннис слишком интересный. Так что он в сборную не проходит».


В финале турнира в Торонто Опелка сыграет против Даниила Медведева, который обыграл Джона Изнера.

Сергей Остапенко
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