Опелка очертил круг подаванов в теннисе
Опелка пробился в третий круг Australian Open
Американец обыграл Доминика Кепфера
08:25
Райли Опелка / фото - Reuters
Американский теннисист Райли Опелка во втором круге Australian Open в трех сетах победил представителя Германии Доминика Кепфера со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).
Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время американец выполнил 18 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-поинта из 10-ти. На счету немца 5 эйсов и 4 двойных ошибки.
Райли Опелка очертил круг подаванов в теннисе.
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