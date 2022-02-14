Опелка – триумфатор турнира в Далласе

Американец в финале разобрался со своим соотечественником

Рейлли Опелка / Фото - ATP

23-я ракетка мира, американский теннисист, в финале турнира Dallas Open переиграл своего соотечественникасо счетом 7:6(5), 7:6(3).За чуть менее 2 часа матча Рейлли оформил 16 эйсов и один раз ошибся при подаче. В свою очередь, 54-й номер рейтинга АТР Бруксби дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки.После этой победы Опелки счет в личных встречах теннисистов стал равным – 1:1.Титул турнира в Далласе стал для Опелки первым в сезоне и третьим в карьере, принеся ему $107,770 призовых и 250 очков рейтинга.Ранее норвежский теннисист