Опелка пробился в третий круг Australian Open
Опелка – триумфатор турнира в Далласе
Американец в финале разобрался со своим соотечественником
Рейлли Опелка / Фото - ATP23-я ракетка мира, американский теннисист Рейлли Опелка, в финале турнира Dallas Open переиграл своего соотечественника Дженсона Бруксби со счетом 7:6(5), 7:6(3).
За чуть менее 2 часа матча Рейлли оформил 16 эйсов и один раз ошибся при подаче. В свою очередь, 54-й номер рейтинга АТР Бруксби дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки.
После этой победы Опелки счет в личных встречах теннисистов стал равным – 1:1.
Титул турнира в Далласе стал для Опелки первым в сезоне и третьим в карьере, принеся ему $107,770 призовых и 250 очков рейтинга.
Ранее норвежский теннисист Каспер Рууд стал чемпионом турнира в Буэнос-Айресе.
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