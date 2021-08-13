Опелка вышел в полуфинал турнира в Торонто

В следующем матче американец встретиться с Циципасом

Райли Опелка / фото - atptour.com

Американский теннисист Райли Опелка в четвертьфинале турнира National Bank Open Presented by Rogers - ATP Tour Masters 1000 обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счетом 6:3, 7:6(1).

Американец повторил свой личный рекорд на Masters. Ранее в этом году Опелка сыграл в полуфинале на турнире в Риме.

Теннисисты провели на корте почти полтора часа. За весь матч Баутиста-Агут не заработал ни одного брейкпоинта, а Опелка выполнил один брейк.

В полуфинале Райли Опелка сыграет против Стефаноса Циципаса. В прошлом году американец досрочно закончил их поединок в четвертьфинале в Цинциннати.