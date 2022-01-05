Определены два первых полуфиналиста ATP Cup
ATP Cup
Группа А
Норвегия – Чили 1:2
Виктор Дурасович – Алехандро Табило 1:6, 7:6 (5), 1:6
Каспер Рууд – Кристиан Гарин 6:4, 6:1
Андрея Петрович / Лейтон Ривера – Алехандро Табило / Томас Барриос 0:6, 4:6.
Сербия – Испания 1:2
Филип Краинович – Пабло Карреньо-Буста 3:6, 4:6
Душан Лайович – Роберто Баутиста-Агут 1:6, 4:6
Никола Чачич / Матей Сабанов – Педро Мартинес-Портеро / Альберт Рамос-Виньолас 6:7 (5), 6:3, 1:0
Группа D
Польша – Аргентина 3:0
Камиль Майхшак – Федерико Дельбонис 6:3, 7:6 (3)
Хуберт Хуркач – Диего Шварцман 6:1, 6:4
Шимон Вальков / Ян Зелински – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени 7:6 (4), 7:6 (5)
Греция – Грузия 2:1
Михаил Перволаракис – Александр Метревели 6:3, 6:2
Стефанос Циципас – Николоз Басилашвили 4:1
Михаил Перволаракис / Стефанос Циципас – Александре Бакши / Александр Метревели 6:4, 3:6, 0:1
С тремя победами в полуфинальную стадию вышли Испания и Польша.
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