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Определены два первых полуфиналиста ATP Cup

Испания и Польша без поражений завершили матчи в своих группах
Теннис ATP
12:17
Определены два первых полуфиналиста ATP Cup
Фото: ATP Cup

ATP Cup

Группа А

Норвегия – Чили 1:2

Виктор Дурасович – Алехандро Табило 1:6, 7:6 (5), 1:6

Каспер Рууд – Кристиан Гарин 6:4, 6:1

Андрея Петрович / Лейтон Ривера – Алехандро Табило / Томас Барриос 0:6, 4:6.

Сербия – Испания 1:2

Филип Краинович – Пабло Карреньо-Буста 3:6, 4:6

Душан Лайович – Роберто Баутиста-Агут 1:6, 4:6

Никола Чачич / Матей Сабанов – Педро Мартинес-Портеро / Альберт Рамос-Виньолас 6:7 (5), 6:3, 1:0

Группа D

Польша – Аргентина 3:0

Камиль Майхшак – Федерико Дельбонис 6:3, 7:6 (3)

Хуберт Хуркач – Диего Шварцман 6:1, 6:4

Шимон Вальков / Ян Зелински – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени 7:6 (4), 7:6 (5)

Греция – Грузия 2:1

Михаил Перволаракис – Александр Метревели 6:3, 6:2

Стефанос Циципас – Николоз Басилашвили 4:1

Михаил Перволаракис / Стефанос Циципас – Александре Бакши / Александр Метревели 6:4, 3:6, 0:1

С тремя победами в полуфинальную стадию вышли Испания и Польша.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Стефанос Циципас Роберто Баутиста-Агут

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