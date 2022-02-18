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Определилась первая финалистка турнира в Дубае
Ею стала Вероника Кудерметова
Фото: gotennis.ru
Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала первой финалисткой турнира серии WTA 500 в Дубае.
31-я ракетка мира без борьбы прошла полуфинальную стадию из-за того, что ее соперница Маркета Вондрушова снялась с турнира. Сообщается, что у чешки травма правой приводящей мышцы.
Соперницей Кудерметовой в финале станет победительница матча Алена Остапенко – Симона Халеп.
Напомним, среди украинских теннисисток дальше всех пробилась Даяна Ястремская.
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