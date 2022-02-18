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Определилась первая финалистка турнира в Дубае

Ею стала Вероника Кудерметова
Теннис WTA
16:32
Определилась первая финалистка турнира в Дубае
Фото: gotennis.ru

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала первой финалисткой турнира серии WTA 500 в Дубае.

31-я ракетка мира без борьбы прошла полуфинальную стадию из-за того, что ее соперница Маркета Вондрушова снялась с турнира. Сообщается, что у чешки травма правой приводящей мышцы.

Соперницей Кудерметовой в финале станет победительница матча Алена Остапенко – Симона Халеп.

Напомним, среди украинских теннисисток дальше всех пробилась Даяна Ястремская.

Сергей Остапенко
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