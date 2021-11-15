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Определилась первая полуфинальная пара Итогового турнира WTA

Путевка в финал будет разыграна в испанском дерби
Теннис WTA
12:11
Определилась первая полуфинальная пара Итогового турнира WTA
Паула Бадоса / Фото: j48tennis.net

На Итоговом турнире в Гвадалахаре была определена первая пара полуфиналисток соревнований.

Так, лучшая в группе Чичен-Ица испанка Паула Бадоса, которая выиграла оба своих матча, встретится с соотечественницей Гарбинье Мугурусой.

Участницы другого матча за финал будут определены позднее. Аннет Контавейт сыграет с победительницей матча Арины Соболенко и Марии Саккари.

Напомним, что 14 ноября начался и мужской Итоговый – победы на старте на счету Даниила Медведева и Александра Зверева.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Паула Бадоса Гарбинье Мугуруса Анетт Контавейт

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