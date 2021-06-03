«Я босс в нашем доме». Свитолина рассказала, кто в их паре с Монфисом является главным
Определилась соперница Свитолиной в третьем круге Roland Garros
Оппозиция украинки по ходу турнира повышается
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA, 6) в третьем круге Roland Garros сыграет с Барборой Крейчиковой (WTA, 33).
Во втором круге Крейчикова выиграла у Екатерины Александровой (WTA, 34) со счетом 6:2, 6:3.
Отметим, что ранее Свитолина и Крейчикова не встречались друг с другом, но любопытный факт заключается в том, что последние поражения обоим нанесла Ига Швентек.
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