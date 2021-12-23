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Известно место проведения матча сборной Украины в Кубке Дэвиса

В начале марта пройдет встреча с национальной командой Барбадоса
Теннис Кубок Дэвиса
16:00
Известно место проведения матча сборной Украины в Кубке Дэвиса
Фото: ФТУ

Стало известно место проведения матча сборной Украины с национальной командой Барбадоса в рамках Кубка Дэвиса.

Встречи состоятся на хардовых кортах в Киеве. Отметим, что игры пройдут 4-5 марта 2022 года.

Напомним, что турнир станет первым без многолетнего лидера нашей сборной Сергея Стаховского.

Олег Шумейко-младший
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сборная Украины (теннис)

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