Сборная Украины попрощалась со Стаховским. Видео
Известно место проведения матча сборной Украины в Кубке Дэвиса
В начале марта пройдет встреча с национальной командой Барбадоса
16:00
Фото: ФТУ
Стало известно место проведения матча сборной Украины с национальной командой Барбадоса в рамках Кубка Дэвиса.
Встречи состоятся на хардовых кортах в Киеве. Отметим, что игры пройдут 4-5 марта 2022 года.
Напомним, что турнир станет первым без многолетнего лидера нашей сборной Сергея Стаховского.
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