Определилось покрытие, на котором пройдет матч Норвегия – Украина

Сборные будут бороться за место в квалификации финала Кубка Дэвиса

Фото: ФТУ

Матч сборной Украины против Норвегии в Кубке Дэвиса состоится 26-27 ноября в Осло и пройдет на хардовом покрытии.

Победитель матчевой встречи получит возможность в 2022 году сыграть в квалификации за выход финал Кубка Дэвиса, где разыгрывается главный трофей.

Лидером сборной Норвегии является десятая ракетка мира Каспер Рууд. Его любимое покрытие – грунт. Помимо Рууда, ни один норвежский теннисист не входит даже в топ-300 мирового рейтинга. На данный момент вторая ракетка страны – Виктор Дурасович (АТР 402).

Первой ракеткой Украины является Илья Марченко (АТР 151), второй – Сергей Стаховский (АТР 233).

В предыдущем раунде Норвегия обыграла Узбекистан со счетом 3:1. Украина прошла Израиль – 3:2.



