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Определился соперник Марченко в первом круге турнира в Москве

В стартовом матче основной сетки украинец сыграет с Бубликом
Теннис ATP
17 октября 19:53
Определился соперник Марченко в первом круге турнира в Москве
Илья Марченко / Фото: btu.org.ua

Первая ракетка Украины Илья Марченко (ATP, 167) в стартовом матче основной сетки турнира серии WTA 250 в Москве, Россия, сыграет с пятым сеяным соревнований Александром Бубликом (ATP, 37).

Это будет первая официальная игра теннисистов. Напомним, что Марченко вышел в основу, преодолев квалификацию.

Такой же путь на турнир WTA 500 в Москве проделала и Леся Цуренко.

Олег Шумейко-младший
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