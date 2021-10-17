Марченко уничтожил соперника на пути в основную сетку Кубка Кремля
Определился соперник Марченко в первом круге турнира в Москве
В стартовом матче основной сетки украинец сыграет с Бубликом
Илья Марченко / Фото: btu.org.ua
Первая ракетка Украины Илья Марченко (ATP, 167) в стартовом матче основной сетки турнира серии WTA 250 в Москве, Россия, сыграет с пятым сеяным соревнований Александром Бубликом
(ATP, 37).
Это будет первая официальная игра теннисистов. Напомним, что Марченко вышел в основу, преодолев квалификацию.
Такой же путь на турнир WTA 500 в Москве проделала и Леся Цуренко.
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