Орлов вышел победителем из матча украинцев в полуфинале квалификации турнира на Тенерифе

В финале отбора Владислав сыграет с французом Готье

Владислав Орлов / Фото: btu.org.ua

На старте квалификации к турниру серии Challenger на Тенерифе Владислав Орлов (ATP, 418) обыграл Георгия Кравченко (ATP, 412) 7:6 (6), 6:2.



Матч украинцем продлился 105 минут. Владислав реализовал 5 брейк-поинтов из 9-и, допустив 2 ошибки при подаче. Георгий 5 раз подал навылет и сделал 3 брейка при 6-и «двойных». На международных турнирах счет стал равным – 2:2.

За выход в основную сетку Орлов сыграет с французом Алексисом Готье.

Напомним, что 97-летний украинский рекордсмен сыграл с Рафаэлем Надалем.