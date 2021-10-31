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Орлов вышел победителем из матча украинцев в полуфинале квалификации турнира на Тенерифе

В финале отбора Владислав сыграет с французом Готье
Теннис ATP
17:33
Орлов вышел победителем из матча украинцев в полуфинале квалификации турнира на Тенерифе
Владислав Орлов / Фото: btu.org.ua

На старте квалификации к турниру серии Challenger на Тенерифе Владислав Орлов (ATP, 418) обыграл Георгия Кравченко (ATP, 412) 7:6 (6), 6:2.

Матч украинцем продлился 105 минут. Владислав реализовал 5 брейк-поинтов из 9-и, допустив 2 ошибки при подаче. Георгий 5 раз подал навылет и сделал 3 брейка при 6-и «двойных». На международных турнирах счет стал равным – 2:2.

За выход в основную сетку Орлов сыграет с французом Алексисом Готье.

Напомним, что 97-летний украинский рекордсмен сыграл с Рафаэлем Надалем.

Олег Шумейко-младший
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Владислав Орлов Георгий Кравченко

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