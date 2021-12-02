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Орлов вышел в 1/2 финала парного разряда на челленджере в Анталии

Украинец в дуэте с Раманатханом отправил домой Герча и Метревели
Теннис ATP
17:15
Орлов вышел в 1/2 финала парного разряда на челленджере в Анталии
Владислав Орлов / Фото - prosportua.com
Украинский теннисист Владислав Орлов в дуэте с индийским теннисистом Рамкумаром Раманатханом в четвертьфинале челленджера в Анталии переиграли немца Лукаса Герча и грузина Александра Метревели со счетом 6:2, 7:5.

Матч продлился чуть более часа. За это время украино-индийская пара реализовала 4 брейкпоинта, 1 раз подала на вылет и совершила 2 двойные ошибки.

За выход в решающий матч турнира Орлов и Раманатхан встретятся с итальянским дуэтом в лице Джованни Фонио и Риккардо Бонадио.

Напомним, в одиночном разряде Орлов в финале квалификации проиграл первому сеяному Оливеру Кроуфорду (3:6, 4:6).
Владимир Кириченко
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