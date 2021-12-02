Орлов вышел в 1/2 финала парного разряда на челленджере в Анталии

Украинец в дуэте с Раманатханом отправил домой Герча и Метревели



Владислав Орлов / Фото - prosportua.com

Украинский теннисиств дуэте с индийским теннисистомв четвертьфинале челленджера в Анталии переиграли немцаи грузинасо счетом 6:2, 7:5.Матч продлился чуть более часа. За это время украино-индийская пара реализовала 4 брейкпоинта, 1 раз подала на вылет и совершила 2 двойные ошибки.За выход в решающий матч турнира Орлов и Раманатхан встретятся с итальянским дуэтом в лицеНапомним, в одиночном разряде Орлов в финале квалификации проиграл первому сеяному